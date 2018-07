​The Unity: Album "Rise" gotowy

Niemiecko-włoska grupa The Unity zarejestrowała nowy album.

Zespół The Unity szykuje się do premiery /Oficjalna strona zespołu

Następca debiutanckiej płyty "The Unity" (2017 r.) trafi do rąk fanów power metalu 14 września nakładem niemieckiej wytwórni SPV / Steamhammer.

Reklama

Nad procesem nagraniowym w B Castle Studio czuwał perkusista The Unity Michael Ehré, na co dzień członek niemieckiej formacji Gamma Ray.

Za miks i mastering, podobnie jak przy debiucie, odpowiadał hiszpański fachowiec Miquel A. Riutort ze studia Psychosomatic.

"No Hero", pierwszy singel z płyty "Rise", mamy poznać 10 sierpnia.

Dodajmy, że poza Michaelem Ehré The Unity tworzą m.in. gitarzysta Henjo Richter (Gamma Ray) i włoski wokalista Gianbattista Manenti.

Teledysk "No More Lies" The Unity z pierwszej płyty możecie zobaczyć poniżej:

Wideo THE UNITY - "No More Lies" (Official Video)

Oto program albumu "Rise":

1. "Revenge"

2. "Last Betrayal"

3. "You Got Me Wrong"

4. "The Storm"

5. "Road To Nowhere"

6. "Welcome Home"

7. "All That Is Real"

8. "No Hero"

9. "The Willow Tree"

10. "Above Everything"

11. "Children Of The Light"

12. "Better Day"

13. "L.I.F.E.".