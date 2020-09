"The S(ex) Tapes" Fletcher wkrótce w sieci

18 września premierę będzie miała nowa EP-ka Fletcher o prowokującym tytule "The S(ex) Tapes"

Fletcher w połowie września wyda nową EP-kę /Jean Baptiste Lacroix/WireImage /Getty Images

Co ciekawe, "ex' w tytule pojawia się nieprzypadkowo - Fletcher zrealizowała EP-kę przy pomocy swojego byłego partnera, z którym spędzała kwarantannę.



"The S(ex) Tapes" jest intymnym zapisem ich relacji - ta dwójka wciąż bardzo się kocha, ale oboje wiedzą, że są w dwóch różnych miejscach w życiu i nie mogą być razem.

Urodzona w 1994 roku w Asbury Park Cari Elise Fletcher współpracowała z Niallem Horanem nad coverem Taylor Swift "Lover" przygotowanym w ramach Spotify Singles. Artystka może liczyć na przychylne opinie takich mediów jak "PAPER", "TIME", "Wonderland", "V Magazine", "NYLON", "Harper’s Bazaar", "Interview Magazine" czy "GQ".



Jest absolwentką słynnego NYU Clive Davis Institute for Recorded Music. Ma na koncie występy na takich imprezach jak The iHeartRadio Music Festival, Lollapalooza, Bonnaroo, Life is Beautiful i wielu innych.