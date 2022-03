Legendarny brytyjski zespół wyrusza w trasę koncertową po Europie. Według nieoficjalnych informacji, na tej części trasy zagrają w części krajów, w których pojawili się w 2017 roku. Pierwszy koncert ma odbyć się w czerwcu na stadionie Anfield w Liverpoolu. Oprócz tego, w Wielkiej Brytanii odbędą się jeszcze dwa koncerty.

Jak przypomina The Sun, ostatni koncert w Liverpoolu zespół zagrał w Empire Theatre w 2017 roku, tak więc będzie to wielki powrót do miasta, z którego wywodzą się The Beatles. Na koncercie na Anfield mają pomieścić się aż 53 tysiące osób.

Prawdopodobnie trasa zostanie ogłoszona w przyszłym tygodniu. Odbywa się ona w sześćdziesiątym roku działalności grupy - pierwszy koncert The Rolling Stones odbył się w Marquee Jazz Club 12 lipca 1962 roku.

Według informatorów, fani w najbliższym czasie doczekają się także nowej płyty The Rolling Stones. "60 lat na szczycie to niesamowite osiągnięcie, a ta trasa będzie niezapomniana. Po niej ukaże się nowy album. (...) Mick i Keith byli ostatnio na Jamajce, gdzie pisali piosenki, które teraz nagrywają. Możemy się po Stonesach spodziewać całkiem sporo w najbliższym czasie" - mówi informator The Sun.

W ubiegłym roku zmarł perkusista The Rolling Stones, Charlie Watts, ale jak zapewniał Keith Richards przed śmiercią nagrał swoje partie do kilku piosenek. "Nie słyszeliście jeszcze ostatniego [nagrania] Charliego Wattsa" - mówił w rozmowie z L.A. Times.

Podczas tegorocznej trasy koncertowej zespół ma wystąpić także w Madrycie, Amsterdamie, Londynie, Monachium czy Wiedniu. Jak będzie naprawdę - okaże się już wkrótce. Na perkusji - podobnie jak w przypadku amerykańskiej trasy - zagra Steve Jordan.

Ostatni koncert The Rolling Stones odbył się w Polsce w 2018 roku. Choć plotkowano o występie w Chorzowie, na razie nic na to nie wskazuje. Na pocieszenie można dodać, że przez ostatnie lata trasy The Rolling Stones rozkładane są na dwa lata, a w 2017 roku zespół pominął Polskę podczas europejskiej trasy. W 2018 roku jednak już zdecydował się zagrać w naszym kraju, więc być może będzie podobnie, jak w latach 2017/2018 i usłyszymy jeszcze zespół w Polsce.