The Rolling Stones: Perkusista Charlie Watts przeszedł pilną operację. Kto zastąpi go na trasie "No Filter"

Z powodów nagłej operacji we wrześniowej trasie "No Filter" w Stanach Zjednoczonych grupy The Rolling Stones nie weźmie udziału perkusista Charlie Watts. 80-letniego muzyka zastąpi Steve Jordan.

Charlie Watts (The Rolling Stones) przeszedł pilną operację /Marc Piasecki/GC Images /Getty Images