The Rolling Stones: Lech Wałęsa skomentował słowa Micka Jaggera o polskich sądach

"Liczyłem, że coś tam wykombinuje" – powiedział Radiu Zet Lech Wałęsa, zapytany o jego reakcję na słowa Micka Jaggera na temat zamieszania wokół Sądu Najwyższego.

Lech Wałęsa skomentował słowa Micka Jaggera / Jacek Domiński / Reporter

"Polska co za piękny kraj, jestem za stary by być sędzią, ale jestem młody by śpiewać" - tak w naszym języku powiedział ze sceny Mick Jagger podczas koncertu The Rolling Stones na PGE Narodowym (8 lipca).

Reklama

"Byliśmy tu na koncercie w 1967 roku. Mam nadzieję, że trochę się od tego czasu nauczyliście" - dodał.

Słowa lidera The Rolling Stones miały odnosić się do apelu Lecha Wałęsy, który w otwartym liście poprosił zespół o wsparcie protestujących przeciwko wprowadzaniu zmian w Sądzie Najwyższym.

Wideo Mick Jagger odpowiedział Lechowi Wałęsie na koncercie The Rolling Stones w Warszawie (Associated Press/x-news)

Nowa ustawa podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę sprawiła, że 4 lipca w stan spoczynku musieli przejść sędziowie SN, którzy ukończyli 65 lat. W kwietniu 2014 r. na sześcioletnią kadencję Pierwszego Prezesa SN wybrana została prof. Małgorzata Gersdorf, która poinformowała, że nie złoży wniosku do prezydenta w sprawie dalszego zajmowania stanowiska sędziowskiego i funkcji prezesa.

Zapytany przez Radio Zet Wałęsa, przyznał, że spodziewał się reakcji muzyków na jego apel.



The Rolling Stones - Warszawa, 8 lipca 2018 r. 1 25 Zobacz zdjęcia z koncertu The Rolling Stones na PGE Narodowym w Warszawie, kończącym trasę "No Filter" Autor zdjęcia: Ewelina Wójcik Źródło: Show The Show 25

"Wiem, że Mick Jagger sympatyzował z nami, więc tylko przypomniałem się, a co do reszty, to liczyłem, że coś tam wykombinuje" - stwierdził.

Były prezydent na Facebooku opublikował natomiast podziękowania dla rockmana.

"Chciałbym podziękować zespołowi The Rolling Stones za to, że przypomniał sobie o Polsce, o naszych rządach prawa. Prawdziwa Solidarność zawsze wygrywa" - napisał.