The Rolling Stones i Maneskin na jednej scenie?! [ZDJĘCIA]

Zwycięzcy tegorocznej Eurowizji, zespół Maneskin ( zobacz! ), zostali zaproszeni przez The Rolling Stones do rozgrzewania publiczności przed koncertem w Las Vegas. Zespół, który wyruszył pod koniec września na pierwszą w historii trasę bez zmarłego perkusisty, Charliego Wattsa, gra właśnie koncerty, które przez fanów są nazywanymi "jednymi z najlepszych w ostatnich latach".

Charlie Watts (1941 - 2021)

Maneskin nie ukrywa, że brytyjskie legendy rocka są ich inspiracją. Z pewnością dla muzyków zespołu możliwość zagrania przed dziesiątkami tysięcy ludzi, a także jako support Stonesów, było jak spełnienie dziecięcego marzenia. W social mediach obu zespołów pojawiają się zdjęcia z tego wydarzenia.



Zdjęcie Muzycy Maneskin mieli chwilę na zdjęcia - m.in. z gitarzystą Keithem Richardsem / Instagram / materiał zewnętrzny

Włoski zespół zagrał krótki, składający się z 9 piosenek rozgrzewający do czerwoności set. Wśród zagranych utworów znalazły się m.in. cover The Stooges "I Wanna Be Your Dog" czy słynne "Beggin'" The Four Seasons. Oprócz tego nie mogło zabraknąć utworu "Zitti e buoni", z którą grupa zwyciężyła konkurs Eurowizji 2021.



The Rolling Stones natomiast podczas koncertu wykonali 19 utworów, a wśród nich nie zabrakło przebojów z niemal 60 lat kariery. Piosenką wybraną przez uczestników koncertu na to wydarzenie było rzadko wykonywane "Ruby Tuesday".

Brytyjski zespół ma przed sobą jeszcze 4 koncerty podczas amerykańskiej trasy, którą rozpoczęli jeszcze przed pandemią koronawirusa w 2019 roku. "No Filter Tour 2021" zakończy się 23 listopada koncertem na Florydzie. Maneskin natomiast już niedługo, bo 15 lutego 2022 roku wystąpi w Warszawie.