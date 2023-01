The Real McKenzies w Progresji. Jedyny koncert w Polsce!

Trudno uwierzyć, że The Real McKenzies istnieją już od 30 lat! Zespół założony w 1992 roku przez kanadyjsko-szkockiego poetę i punkowca Paula McKenzie doskonale łączy celtycko-folkowe motywy z punkową energią i buntem.

W ich muzyce tradycyjne instrumenty akustyczne, takie jak dudy szkockie, spotykają się z przesterowaną gitarą i galopującą perkusją. Gdy dodamy do tego niemal gawędziarskie teksty, otrzymamy szaloną mieszankę muzyczną, która od wielu lat jest znakiem rozpoznawczym The Real McKenzies na całym świecie.

W swojej długiej karierze zespół nagrał 11 albumów studyjnych, utrzymanych w ich charakterystycznym stylu. Dyskografię kanadyjsko-szkockiej formacji zamykał do niedawna "Bear & Loathing", który krytycy zgodnie okrzyknęli powrotem chłopaków do swojej najlepszej formy! Jednak kilka tygodni temu premierę miał nowy, fenomenalny album "Songs of the Highlands, Songs of the Sea". Płyta ta z miejsca stała się jedną z najlepszych w dorobku zespołu, zapewniając kolejnych oddanych fanów! Ich kompozycje najlepiej sprawdzają się jednak na żywo, kiedy jej szaleństwo udziela się fanom celtyckiego punku.



Wideo the real mckenzies - chip

The Real McKenzies w Progresji!

Jako support przed polską publicznością wystąpią Real Sickies! Ten relatywnie młody skład, gra swój energiczny i brudny pop punk od 2014 roku, zjednując sobie kolejnych oddanych fanów. Na koncie mają trzy świetne albumy, z których wybiorą najlepszy koncertowy materiał!

Drugim supportem będzie Criminal Tango - grupa z Warszawy, grająca mieszankę punka, swingu i surowego rock'n'rolla. Zespół nawiązuje swoją stylistyką, muzyką i tekstami piosenek do kultury bikiniarzy, ulicznych anegdot i opowieści z kart książek Tyrmanda, Hłaski czy Grzesiuka.



Koncert odbędzie się w klubie Progresja (Fort Wola 22), w sobotę, 21 stycznia. Bramy klubu zostaną otwarte o godzinie 19, a koncert zacznie się godzinę później.