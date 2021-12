Michael Nesmith zaledwie w zeszłym miesiący zakończył pożegnalną trasę z kolegą z zespołu Monkees, Mickeyem Dolenzem.

"Jego dziedzictwo obejmowało pisanie piosenek, produkcję, aktorstwo, reżyserię i wiele innowacyjnych pomysłów i koncepcji" - napisał biograf i menedżer The Monkees Andrew Sandoval w oświadczeniu na Facebooku.

"Jestem przekonany, że uchwycony przez niego blask będzie rezonować i zaoferuje miłość i światło, ku którym zawsze się kierował" - dodał Sandoval.

Michael Nesmith, urodzony w Houston, był aspirującym muzykiem, gdy w 1965 roku został przesłuchany do zespołu The Monkees, powołanej na potrzeby telewizyjnego show o tej samej nazwie. Do zespołu został zatrudniony wraz z Dolenzem, Davy Jonesem i Peterem Torkiem.

Reklama

Po zakończeniu emisji show w 1968 roku zespół kontynuował działalność, zyskując coraz większą samodzielność.

Największą popularnością grupa The Monkees cieszyła się pod koniec lat 60. (przeboje "I'm A Believer", śpiewany przez Davy Jonesa "Daydream Believer"). W sumie zespół sprzedał ponad 65 mln płyt i singli na całym świecie. Grupa rozpadła się w 1971 roku.

Clip The Monkees Daydream Believer

Sprawdź tekst utworu "Daydream Believer" w serwisie Teksciory.pl!

W połowie 2011 roku doszło do kolejnego powrotu The Monkees, tym razem z okazji 45-lecia zespołu. Trasa została jednak przerwana ze względu na wewnętrzne konflikty.