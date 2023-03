The Modern Age Slavery przed premierą płyty "1901 | The First Mother"

Czwarta płyta deathcore'owo-deathmetalowego kwintetu z Włoch powstała w rodzimym Audiocore Studio, gdzie za konsoletą zasiedli Luca Cocconi, gitarzysta The Modern Age Slavery , oraz odpowiedzialny za miks i mastering Simone Sighinolfi.

Okładkę "1901 | The First Mother" zaprojektował Ludovico Cioffi, drugi gitarzysta zespołu, muzyk znany także z Nightland i niderlandzkiego Delain . Wśród 11 kompozycji przygotowanych przez Włochów na nowy album znajdziemy także przeróbkę "Blind" Korn .



Reklama

Pierwszą od sześciu lat płytę The Modern Age Slavery opublikuje nowa wytwórnia - Fireflash Records z Niemiec. Wcześniej grupa związana byłą z austriacką Napalm Records oraz amerykańskimi Pavement Entertainment Innerstrength Records.



Teledysk do singla "KLLD" The Modern Age Slavery możecie zobaczyć poniżej:

Clip The Modern Age Slavery KLLD

The Modern Age Slavery - szczegóły płyty "1901 | The First Mother" (tracklista):

1. "Pro Patria Mori"

2. "KLLD"

3. "Irradiate All The Earth"

4. "The Hip"

5. "Lilibeth"

6. "Overture To Silence"

7. "OXYgen"

8. "Nytric"

9. "Victoria's Death"

10. "The Age Of Great Men"

11. "Blind" (przeróbka Korn).