"The Masked Singer": Kto odpadł w szóstym odcinku?

Program "The Masked Singer" cieszy się w Stanach Zjednoczonych niesłabnącą popularnością. W szóstym odcinku z programem pożegnała się uczestniczka kryjąca się za maską niedźwiedzia. O kogo chodzi?

Kto tym razem odpadł z "The Masked Singer"? /FOX /Getty Images

"The Masked Singer" to program telewizji Fox, który zdobył gigantyczną popularność w 2019 roku. Osobliwy talent show bazuje na koreańskim formacie "King of Mask Singer".

Przez program przewija się grupa celebrytów, jednak jurorzy i publiczność nie mieli pojęcia, kto przed nimi występuje. Każda ze śpiewających gwiazd na scenie pojawiała się w specjalnym kostiumie.

W trakcie widowiska emitowane są jedynie podpowiedzi, które mają nakierować widzów i publiczność na tożsamość danego wykonawcy. Na koniec każdego odcinka ujawniana jest tożsamość osoby, która odpadła z programu (eliminacja głosami widowni).

Obecny, trzeci sezon przyciągnął 18 celebrytów. Producenci zapowiedzieli na początku serii, że uczestnicy łącznie zdobyli 69 nominacji do Grammy, 11 razy wystąpili podczas Super Bowl, mają 88 złotych płyt, trzy gwiazdy w Hollywoodzkiej Alei Gwiazd oraz jeden rekord Guinessa.

Do tej pory z programu odpadli: raper Lil Wayne, komik Drew Carey, wokalistki Chaka Khan i Dionne Warwick, mistrz deskorolki Tony Hawk oraz prowadzący Tom Bergeron.

W szóstym odcinku show w programie ujawniono, że w stroju niedźwiedzia występowała jedna z najbardziej rozpoznawalnych kobiet w amerykańskiej polityce - Sarah Palin.

Sarah Palin to amerykańska polityk, członkini Partii Republikańskiej, w latach 2006 - 2009 była gubernatorem stanu Alaska. W trakcie wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych w 2008 roku John McCain oficjalnie wybrał ją na swojego wiceprezydenta.



Widzowie i jurorzy jednogłośnie uznali, że to dotychczas największe zaskoczenie w historii "The Masked Singer".



"Jeszcze nigdy nie byłem tak zszokowany w tym programie" - stwierdził prowadzący Nick Cannon. Robin Thicke skomentował odsłonięcie maski krótkim "o cholera", a Ken Jeon i Nicole Scherzinger złapali się za głowy, gdy ujawniono tożsamość uczestniczki.