The Forevers i "Frederique": Natalia Safran jako Królowa Rybaków w filmie "Aquaman"

Na stronach Interii możecie już zobaczyć teledysk "Frederique" zespołu The Forevers, którego wokalistką jest Natalia Safran. Ujawniono również, że mieszkająca na stałe w USA poznanianka zagra rolę Królowej Rybaków w filmie "Aquaman" u boku m.in. Nicole Kidman, Willema Dafoe i Jasona Momoa'y.

Natalia Safran zagra w filmie "Aquaman" /Igor Drozdowicz /materiały prasowe

Pochodzące z Poznania rodzeństwo Natalia Safran i Mikołaj Jaroszyk to jedyni polscy artyści, których piosenki regularnie trafiają na ścieżki dźwiękowe hollywoodzkich filmów. Kompozytorzy i producenci alternatywnego popu, który wspólnie aranżują i wykonują.

Pierwszy singel Natalii "Hey You" trafił na soundtracki takich produkcji, jak "Za jakie grzechy" z Renee Zellweger i "Nienawidzę Walentynek" z Nia Vardalos. Kolejne utwory pojawiały się w filmach "Hours" ("All I Feel Is You" - oficjalna piosenka i poza muzyką filmową, jedyna w filmie z ostatnią rolą tragicznie zmarłego Paula Walkera), "Anna" (otwierający film "Say Goodbye"), "Best Night Ever", "The Starving Games" ("The One For Me") oraz "Wybór" Nicholasa Sparksa ("Daylight" i "Black Betty" w wykonaniu Natalii Safran i Mikołaja Jaroszyka).

Rodzeństwo prezentuje swój najnowszy projekt muzyczny - "Frederique" to debiutancki utwór pod szyldem The Forevers.

Piosenka bardziej przypomina klimaty francuskiej Nowej Fali niż ich dotychczasowe charakterystyczne brzmienie określane jako "rocker chill". Teledysk do nagrania zainspirowany jest stylem i klimatem Kalifornii lat 70.

Nakręcony na plażach i uliczkach legendarnej Venice Beach emanuje wakacyjną atmosferą pełną dobrych wibracji w stylu retro i ciepłych kolorów. Fani amerykańskiej popkultury odnajdą w nim ikoniczne miejsca: m.in. Muscle Beach (najsłynniejsza na świecie siłownię pod gołym niebem, rozsławioną przez Arnolda Schwarzeneggera), tu na plaży Jim Morrison z Rayem Manzarkiem postanowili założyć The Doors, to tu urodził się Zack de la Rocha, wokalista Rage Against The Machine.

Natalia Safran poza śpiewaniem jest także aktorką - ma w dorobku role w takich hollywoodzkim produkcjach, jak m.in. "Powiedz tak", "Nawiedzona narzeczona" czy "Flypaper". Wokalistka na stałe mieszka z rodziną (mąż Peter Safran jest brytyjskim producentem filmowym) w Los Angeles. Poza muzyką i filmem zajmuje się działalnością charytatywną angażującą gwiazdy i najważniejsze osobistości Hollywood.

W grudniu na ekrany wejdzie superprodukcja DC Comics "Aquaman". Natalia Sadran dołączyła do obsady jako Królowa Rybaków. Jej filmowym mężem został Djimon Hounsou ("Armistead", "Strażnicy Galaktyki", "Krwawy Diament").

W rolach głównych występują Nicole Kidman, Willem Defoe, Jasona Momoa ("Gra o tron", "Liga sprawiedliwości", "Batman v Superman: Świt sprawiedliwości"), Amber Heard i Dolph Lundgren. Za reżyserię odpowiada James Wann ("Szybcy i Wściekli", "Piła", "Naznaczony", "Obecność", "Annabelle").