The Darkness: Justin Hawkins przeprasza za okładkę. Nowa płyta "Easter Is Cancelled"

Po premierze nowej płyty "Easter Is Cancelled" wokół glamrockowej grupy The Darkness wybuchł skandal. Wokalista Justin Hawkins zdecydował się wystosować przeprosiny do fanów za budzącą kontrowersje okładkę, na której jego rysunkowa postać wisi na krzyżu.

Okładka płyty "Easter Is Cancelled" grupy The Darkness została zakazana w niektórych krajach

O grupie The Darkness szeroka publiczność po raz pierwszy usłyszała w 2003 r., kiedy to pierwszy album brytyjskiego kwartetu - "Permission to Land" - zadebiutował na 2. miejscu tamtejszej listy przebojów. Wkrótce był na samym szczycie, a sukces sprzedażowy przełożył się na m.in. występy u boku Metalliki i trzy statuetki Brit Awards.

The Darkness One Way Ticket

Ekipa szybko zaczęła zjazd na dno, pogrążając się w kłótniach i pozwalając liderowi, Justinowi Hawkinsowi, pogrążyć się w narkotykowo-alkoholowym nałogu.

Po pięciu latach różnych projektów kwartet w swoim najsłynniejszym składzie powrócił na scenę. W 2012 r. ukazał się trzeci album "Hot Cakes"; kolejne materiały trafiały do sprzedaży w regularnych dwu-trzyletnich odstępach.

The Darkness I Believe In A Thing Called Love

Tuż przed premierą czwartej płyty "Last of Our Kind" w zespole pojawił się perkusista Rufus Taylor, syn perkusisty Queen Rogera Taylora, który do 2017 r. wspierał swojego ojca podczas koncertów Queen + Adam Lambert.

Od tego czasu skład niezmiennie tworzą: Justin Hawkins (wokal, gitara), jego brat Dan Hawkins (gitara), Frankie Poullain (bas) i właśnie Rufus Taylor. Ci muzycy stoją za szóstym albumem The Darkness "Easter Is Cancelled", który ukazał się w październiku.

Okazuje się, że kontrowersje wzbudziła rysunkowa okładka wydawnictwa, na której lider niczym Jezus przybity jest do krzyża. Z kolei jego koledzy z zespołu mordują rzymskich strażników. To wzbudziło protesty szczególnie w Wielkiej Brytanii, gdzie w ostatnim czasie wzrosła liczba przestępstw z użyciem noży.

"Próbowaliśmy pomajstrować przy biblijnej ikonografii. Te źródła, które studiowaliśmy przy tworzeniu okładki, pochodzą sprzed setek lat" - tłumaczy się Justin Hawkins w Sky News.

The Darkness Rock and Roll Deserves to Die

"Nie zdawaliśmy sobie sprawy, że w obecnym klimacie może to być nietaktowne. Widzieliśmy to jako coś w rodzaju ucieczki od tematu wymyślonego scenariusza z alternatywnej rzeczywistości, a jeśli kogoś obraziliśmy, to możemy jedynie przeprosić" - dodał lider The Darkness.

The Darkness Heart Explodes

Okładka płyty "Easter Is Cancelled" została zakazana na niektórych platformach streamingowych, a także - ze względów religijnych - w niektórych krajach Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu.