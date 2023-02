The Damned zapowiadają nową płytę. Kiedy premiera "Darkadelic"?

Płyta, która ma trafić do sklepów 28 kwietnia, według zapowiedzi będzie zawierała jedne z najostrzejszych i najbardziej psychodelicznych piosenek, jakie do tej pory zostały nagrane przez The Damned. Próbkę tego brzmienia zespół zaprezentował na singlu "The Invisible Man", któremu towarzyszył także teledysk wyreżyserowany przez Martina Goocha.

Zespół powstał w 1976 r. Zadebiutował otwierając koncert Sex Pistols w legendarnym londyńskim klubie muzycznym 100 Club. Zasłynął m.in. jako pierwszy brytyjski zespół punkowy, który wydał singiel - nosił on tytuł "New Rose" i ukazał się 22 października 1976 r., pięć tygodni przed wydaniem singla Sex Pistols: "Anarchy in the UK".

Pierwszy skład The Damned tworzyli wokalista Dave Vanian (właściwe nazwisko: David Lett), gitarzysta Brian James (Brian Robertson), basista, a później również gitarzysta Captain Sensible (Raymond Burns) i perkusista Rat Scabies (Chris Millar).

Dziś trzon grupy stanowią Dave Vanian i Captain Sensible. Pozostali muzycy pojawili się w nim później: basista Paul Gray dołączył w 1980 r., a klawiszowiec Monty Oxymoron (Laurence Burrow) na początku 1996 roku. W nagrywaniu "Darkadelic" wziął też udział nowy perkusista William Granville-Taylor, który znalazł się w zespole dopiero w lutym ubiegłego roku.

Album "Darkadelic" zostanie wydany na CD oraz w dwóch wersjach winylowych: tradycyjnej czarnej i limitowanej transparentnej.