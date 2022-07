Płyta "Wish" z 1992 roku, którą poprzedzały single: "Friday I'm In Love", "High" i "A Letter To Elise", okazała się największym komercyjnym sukcesem The Cure w karierze. W debiucie trafiła na pierwsze miejsce oficjalnej brytyjskiej listy przebojów i na drugie - amerykańskiej, gdzie sprzedała się w liczbie ponad 1,2 mln egzemplarzy.

Świętując 30-lecie tego sukcesu zespół przygotował więc jej reedycję, okraszoną dodatkowymi nagraniami. Wyjdzie 7 października, przy czym wersja zawierająca dwie płyty winylowe pojawi się 25 listopada.

Reedycję "Wish" w różnych kombinacjach: zestaw 3xCD, podwójny album winylowy, pojedyncza płyta CD i w wersji cyfrowej, można już zamawiać w przedsprzedaży, przy czym - jak poinformowało wydawnictwo Universal Music Group - zamawiający (niestety jedynie ci z Wielkiej Brytanii) otrzymają szanse na wylosowanie zestawu podpisanych przez członków zespołu oryginalnych egzemplarzy próbnych.

Clip The Cure Friday I'm In Love

Nadchodząca kolekcja zawiera pełny oryginalny album, który został zremasterowany przez frontmana grupy Roberta Smitha i Milesa Showella w legendarnym londyńskim Abbey Road Studios. Ponadto znalazły się w niej 24 wcześniej niepublikowane utwory - w tym dema, rzadkie miksy i utwory instrumentalne. Jedna z wersji tej reedycji zawiera cztery dodatkowe utwory z kasety "Lost Wishes" (wydanej w 1993 roku i dostępnej wówczas jedynie w sprzedaży wysyłkowej), które nigdy nie były dostępne na CD ani w streamingu.

The Cure - dwa koncerty w Polsce

W tym roku grupa The Cure wystąpi na dwóch koncertach w Polsce - 20 października w Tauron Arenie Kraków oraz 21 października w Atlas Arenie w Łodzi. Muzycy pracują też nad dwoma nowymi albumami. Przy czym według Roberta Smitha pierwszy z nich "Songs Of A Lost World" jest już prawie ukończony. W majowym wywiadzie dla NME Smith obiecał, że ukaże się przed rozpoczęciem jesiennej trasy koncertowej.

Clip The Cure Boys Don't Cry

The Cure - legenda brytyjskiego rocka

Zespół The Cure to niekwestionowana gwiazda brytyjskiego rocka. Grupa powstała w Crawley (Sussex) w Anglii. Ich pierwszy koncert odbył się w 1978 roku, a od tego momentu zagrali około 1500 koncertów. Grupa wydała 13 albumów studyjnych, a w 2019 roku została wprowadzona do Rock And Roll Hall of Fame.

Obecny skład The Cure to: Robert Smith (wokal i gitary), Simon Gallup (bas), Jason Cooper (perkusja), Roger O'Donnell (klawisze) oraz Reeves Gabrels (gitary).