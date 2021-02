The Crown: Album "Royal Destroyer" w szczegółach

W marcu Szwedzi z The Crown oddadzą w ręce wiernych fanów nową płytę.

Album "Royal Destroyer" wyprodukował słynny fachowiec Fredrik Nordström w cenionym, goeteborskim Studio Fredman. Autorem okładki jest Christian Sloan Hall.

"To nasz 10. album, dołączamy więc do klubu dużych chłopców. Jest to w pewnym sensie nasze szczytowe osiągnięcie, obejmujące nasze brzmienie na przestrzeni wszystkich materiałów w ramach jednej, precyzującej całość płycie.

Mamy na niej wszystko - death metal z początku lat 90., zapadające w pamięć melodie, thrash, punk, grind, heavy metal oraz bardziej panoramiczne, doommetalowe rzeczy. Nie brakuje też brutalności, dość powiedzieć, że jeden utwór trwa tylko minutę, ale jest również ballada!" - wylicza Magnus Olsfelt, basista The Crown.

Nowy longplay szwedzkiego kwintetu trafi na sklepowe półki 12 marca nakładem Metal Blade Records (CD, na winylu, drogą elektroniczną).

"Royal Destroyer" promuje wideoklip od singlowego numeru "We Drift On". Możecie go zobaczyć poniżej:

Nie zapomnijcie też sprawdzić opublikowanego w styczniu teledysku "Motordeath":

Oto program albumu "Royal Destroyer":



1. "Baptized In Violence"

2. "Let The Hammering Begin!"

3. "Motordeath"

4. "Ultra Faust"

5. "Glorious Hades"

6. "Full Metal Justice"

7. "Scandinavian Satan"

8. "Devoid Of Light"

9. "We Drift On"

10. "Beyond The Frail".