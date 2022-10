We wrześniu ukazał się nowy album grupy pt. "Hyper-Dimensional Expansion Beam". To najpełniej zrealizowany i dogłębnie wyprodukowany album w dotychczasowym dorobku twórczym The Comet Is Coming.

Wideo The Comet Is Coming - CODE (Visualizer)

Jest wyrazem jedności i magicznej alchemii, która wzmacnia połączone moce członków zespołu: Danalogue (klawisze), Betamax (perkusja) i Shabaka (saksofon) i wznosi ich na nowe, niesamowite wyżyny artystyczne.

Brytyjskie trio zdobyło nominację do nagrody "Mercury Prize". Wydane miesiąc temu wydawnictwo to czwarty album charyzmatycznej grupy gromadzącej tłumy na koncertach, które na długo zapadają w pamięć. W ramach trasy The Comet Is Coming odwiedzą cztery polskie miasta.

Reklama

On Air Festival 2022 - The Comet is Coming 1 / 19 The Comet Is Coming podczas On Air Festival 2022 Źródło: INTERIA.PL Autor: Ewelina Wójcik udostępnij

OFF Festival 2019: Hałas, melancholia i Kometa

The Comet Is Coming zagrają w Polsce! [GDZIE, KIEDY, BILETY]

02.11.2022 - Poznań, TAMA

03.11.2022 - Wrocław, Zaklęte Rewiry

04.11.2022 - Kraków, Hype Park

05.11.2022 - Warszawa, Praga Centrum

Zdjęcie The Comet Is Coming ruszają w trasę po Polsce / materiały promocyjne

On Air Festival 2022, dzień drugi: Zobaczymy się jeszcze nie raz [RELACJA, ZDJĘCIA]