The Agonist zarejestrowali nową EP-kę

"Days Before The World Wept", taki bowiem tytuł nosi nowa EP-ka Kanadyjczyków i ich amerykańskiej wokalistki Vicky Psarakis, wyprodukował ceniony fachowiec Christian Donaldson, gitarzysta Cryptopsy.

"Remnants In Time", "Immaculate Deception", "Resurrection", "Feast On The Living" i "Days Before The World Wept" - to utwory, które znajdziemy na świeżym dokonaniu The Agonist.

EP-ka ujrzy światło dzienne 15 października w barwach austriackiej Napalm Records (CD, na winylu, cyfrowo).

"Remnants In Time", nowy teledysk kwintetu z Montrealu, możecie zobaczyć poniżej:

