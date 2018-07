The 1975 cytują Donalda Trumpa w nowym utworze "Love It If We Made It"

The 1975 udostępnili najnowszy utwór "Love It If We Made It". To druga zapowiedź nadchodzącego albumu zespołu, "A Brief Inquiry Into Online Relationships".

The 1975 szykują sie do premiery /materiały prasowe

Zespół od kilku dni udostępniał w swoich mediach społecznościowych tajemnicze grafiki, które - jak się okazuje - prezentowały fragmenty tekstu nowego utworu.



"Love It If We Made It" jest mocno polityczne. W kawałku znalazły się m.in. dwa cytaty z Donalda Trumpa: "Immigration liberal kitsch / Kneeling on a pitch / 'I moved on her like a bitch!!" (cytat z rozmowy Trumpa z Billym Bushem z 2005 roku) oraz "Excited to be indicted / Unrequited / House with seven pools / Thank you Kanye, very cool" (wpis Trumpa na Twitterze, w którym prezydent USA dziękował muzykowi za gest poparcia).



Pojawia się także inny mocny akcent polityczny: "Selling melanin and then / Suffocate the black men". Muzycy wspominają również Lil Peepa, który zmarł w listopadzie 2017 roku z powodu przedawkowania leków. "Współczesność nas zawiodła" - powtarza się w refrenie.

"Love It If We Made It" to drugi utwór pochodzący z zapowiadanej płyty "A Brief Inquiry Into Online Relationships". Oficjalnym singlem jest "Give Yourself a Try", który ukazał się na początku czerwca.

Dotychczasową dyskografię The 1975 zamyka "I Like It When You Sleep, for You Are So Beautiful yet So Unaware of It" z 2016 roku.

Posłuchaj utworu "Love It If We Made It":

Wideo The 1975 - Love It If We Made It (Audio)