Thanatomass zstępują do Hadesu

Pierwszy longplay blackmetalowego Thanatomass ozdobi okładka autorstwa słowackiego artysty Davida Glomby (Teitan Arts). Inżynierią dźwięku zajął się Sergey Lazar, rosyjski muzyk i producent, a prywatnie mąż Mashy "Scream", wokalistki pagan / folkmetalowej Arkony.

Album "Hades" będzie mieć swą premierę 12 maja nakładem Living Temple Records. Materiał dostępny będzie w wersji CD, na kasecie oraz cyfrowo.

Dodajmy, że Thanatomass ma już w swoim dorobku demo "MMXV-MMXVI" (2018 r.) oraz dwie EP-ki: "Darkest Conjurations" (2019 r.) i "Black Vitriol & Iron Fire" (2021 r.).



Z premierową kompozycją "Gravedance Sabbath" Thanatomass możecie się zapoznać poniżej:

Wideo THANATOMASS :: Gravedance Sabbath

Thanatomass - szczegóły płyty "Hades" (tracklista):

1. "Katabasis (Intromass)"

2. "Templvm Carnalis / Vomit Ceremony"

3. "Gravedance Sabbath"

4. "Living Tombs Of Tartaros"

5. "Sorvery Of Hades"

6. "The Bone Nimbus"

7. "Retromass (Morbid Ordinance Of Doom)".