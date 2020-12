Teyana Taylor zagra Dionne Warwick? Gwiazda dała zielone światło

W połowie grudnia Netflix poinformował, że wyprodukuje serial o życiu słynnej wokalistki Dionne Warwick. Gwiazda stwierdziła, że chętnie w tej roli widziałaby Teyanę Taylor.

Teyana Taylor zagra Dionne Warwick? /David Becker /Getty Images

Dionne Warwick swoje zdanie na temat tego, kto powinien ją zekranizować wyraziła na Twitterze.



"To sprawa dla Netflixa. Proszę nie pytajcie mnie, kogo obsadziłabym w roli siebie, bo oczywiście byłaby to Teyana Taylor.

Osoby prowadzące media społecznościowe Netflixa odpowiedziały krótkim: "w trakcie robienia notatek". Warwick odparła, że wkrótce się z nimi skontaktuje.

Zdjęcie Dionne Warwick w 1964 roku / Gilles Petard / Getty Images

Wokalistka, tancerka i raperka również zareagowała na takie komentarze i stwierdziła na Instagramie: "Jeśli chodzi o drzwi... Są otwarte" - wyraziła zainteresowanie rolą Taylor.

Teyana Taylor profesjonalną karierę rozpoczęła w 2005 roku, kiedy podpisała kontrakt z wytwórnią Pharrella Williamsa. Skrzydła rozwinęła dopiero jako podopieczna Kanye Westa w GOOD Music.

Jej dorobek to trzy płyty, ostatnia z nich - "The Album" - ukazała się w tym roku. Niedawno zagroziła wytwórni Def Jam, że zakończy karierę jeśli nie ta nie okaże jej wsparcia lub nie da odejść do innego labelu.