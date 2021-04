Tetrarch z albumem "Unstable". Kiedy premiera?

Formacja Tetrarch z USA wypuści pod koniec kwietnia drugą płytę.

Zespół Tetrarch niedługo wyda nową płytę /materiały prasowe

Album "Unstable" wyprodukował zespół we współpracy z Davem Otero (Cattle Decapitation, Allegaeon, Khemmis).

Drugi longplay kalifornijskiego Tetrarch wyda austriacka Napalm Records.

"Unstable" będzie mieć swą premierę 30 kwietnia.

Następcę debiutu "Freak" z 2017 roku promują single "I'm Not Right", "You Never Listen" oraz "Negative Noise".

Wideoklip do ostatniego z nich możecie zobaczyć poniżej:

Oto program albumu "Unstable":

1. "I'm Not Right"

2. "Negative Noise"

3. "Unstable"

4. "You Never Listen"

5. "Sick Of You"

6. "Take A Look Inside"

7. "Stitch Me Up"

8. "Addicted"

9. "Pushed Down"

10. "Trust Me".