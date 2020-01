Testament i "Night of the Witch": Nowy singel z albumu "Titans Of Creation"

"Night Of The Witch" - pionierzy amerykańskiego thrash metalu z Testament podzielili się z fanami nową kompozycją.

Chuck Billy z grupą Testament przyjedzie do Polski /Alessandro Bosio/Pacific Press/LightRocket /Getty Images

Utwór "Night Of The Witch" znajdziemy na "Titans Of Creation", nowym albumie kalifornijskiego kwintetu, którego premierę w barwach Nuclear Blast Records zaplanowano na 3 kwietnia.

Następcę płyty "Brotherhood Of The Snake" (2016 r.) nagrano ponownie pod kierownictwem Juana Urteagi. Miksem zajął się brytyjski fachowiec - a aktualnie także koncertowy gitarzysta Judas Priest - Andy Sneap.

Autorem okładki jest pochodzący z Izraela, uznany artysta Eliran Kantor.

Niewykluczone, że część nowego materiału będziemy mieli okazję usłyszeć na żywo już 19 lutego podczas koncertu Testament we wrocławskiej Hali Orbita. Na europejskiej trasie "The Bay Strikes Back 2020" u boku grupy z Oakland zobaczymy także dwóch innych przedstawicieli legendarnej sceny thrashowej znad Zatoki San Francisco (Bay Area), czyli Exodus i Death Angel.



Sprawdź utwór "Night Of The Witch" Testament:

Wideo Night of the Witch

Na płycie "Titans Of Creation" znajdziemy 12 kompozycji. Oto ich tytuły:



1. "Children Of The Next Level"

2. "WWII"

3. "Dream Deceiver"

4. "Night Of The Witch"

5. "City Of Angels"

6. "Ishtars Gate"

7. "Symptoms"

8. "False Prophet"

9. "The Healers"

10. "Code Of Hammurabi"

11. "Curse Of Osiris"

12. "Catacombs".