"Tęskno gra poezje". Czego możemy spodziewać się po drugiej płycie Tęskno?

"'Płynąć szczerym pragnień sterem w niezniszczalność żywych tęsknot" śpiewam słowami Zuzanny Ginczanki utwierdzając się w tym jak ważna jest wytrwałość w dążeniu do celu. Kiedy pisałam muzykę do wiersza 'Woda' rzuciłam się w nurt drzemiących we mnie emocji. Spokojny, ugrzeczniony wstęp z pojedynczymi dźwiękami fortepianu i smyczków przeradza się w wir ostrych syntezatorowych brzmień i uderzenń werbla. Całość dopełnia archiwalne nagranie pozornie zwyczajnego dnia w Kalifornii w 1963 roku nieustannie przecinanego ubytkami i zabrudzeniami, naturalnymi glitchami taśmy filmowej. To zdecydowanie najbardziej drapiezżna odsłona Tęskno do tej pory'" - zapowiada Joanna Longić.

"Wpadłam na pomysł stworzenia albumu z wierszami, prowadząc audycję w radiowej Czwórce, gdzie gram poezję w wykonaniu polskich artystów. Określenie 'poezja' jest dla mnie wielowymiarowe: może być świadomą ciszą albo pojedynczym słowem wypowiedzianym we właściwym miejscu i czasie" - opowiada wokalistka.



Wybór Zuzanny Ginczanki - wybitnej poetki doby dwudziestolecia międzywojennego - nie był dla niej przypadkowy.

"Jej słowa naturalnie układały się w mojej głowie w melodie. Znalazłam w jej wierszach nadzieję, odwagę, zachwyt nad pięknem i ogromne pokłady tęsknoty" - przyznaje artystka.



Za debiutancki album "Mi" Tęskno otrzymało nominację do Fryderyka w kategorii debiut roku, "Mateusza" (Nagrodę Muzyczną Programu Trzeciego) oraz Nagrodę Artystyczną Miasta Torunia. Ostatni krążek projektu zatytułowany po prostu "Tęskno" ukazał się w kwietniu ubiegłego roku nakładem wytwórni [PIAS] Poland & Eastern Europe.