Terrestrial Hospice: Debiutancki album gotowy

"Indian Summer Brought Mushroom Clouds" - to tytuł pierwszej płyty blackmetalowego projektu Terrestrial Hospice z Pomorza.

Terrestrial Hospice tworzą Inferno i Skyggen /Oficjalna strona zespołu

Debiutancki longplay Terrestrial Hospice ujrzy światło dzienne 8 czerwca nakładem szwedzkiej Helter Skelter Productions. Materiał dostępny będzie w wersji winylowej, na CD, drogą elektroniczną oraz w edycji kasetowej.



Wyjaśnijmy, że za Terrestrial Hospice stoją Inferno (perkusja; także w Witchmaster, Azarath i Behemoth) oraz koncertujący w szeregach norweskiego Gorgoroth Skyggen (wokal / gitara / bas; Tortorium, eks-Thunderbolt, Veles), polski muzyk znany wcześniej pod pseudonimem Paimon.



Przypomnijmy, że projekt dał się szerzej poznać w 2018 roku za sprawą EP-ki "Universal Hate Speech".



Gdański duet udostępnił do odsłuchu cały materiał z debiutanckiej płyty "Indian Summer Brought Mushroom Clouds". Możecie go posłuchać poniżej:

Wideo Terrestrial Hospice - Indian Summer Brought Mushroom Clouds (Full Album Premiere)

Oto program albumu "Indian Summer Brought Mushroom Clouds":



1. "The Sump Where The Universe Filth And Ephemera Collect"

2. "Please Accept My Most Sincere Condolences"

3. "Pyromaniac"

4. "Gang-raping The Seven Virtues"

5. "Come Join The Parade"

6. "Pig Prayer"

7. "Crucifixion Of Antropocentrism".