Nazywana ikoną śląskiej piosenki Teresa Werner ( posłuchaj! ) debiutowała jako 16-latka w Zespole Pieśni i Tańca "Śląsk", z którym występowała na całym świecie. Pojawiła się m.in. na Broadwayu i w Carnegie Hall w Nowym Jorku.

- W wieku 16 lat musiałam też rozpocząć bardzo odpowiedzialne, dorosłe życie, łącząc szkołę z pracą zawodową. Byliśmy wizytówką kultury z Polski, to zobowiązywało. Zespół "Śląsk" był postrzegany jako coś niewyobrażalnie elitarnego. Wszyscy czuliśmy, że nasza praca jest wyjątkowa. Dawaliśmy z siebie maksimum możliwości. Miałam zaszczyt przepracować w tym wspaniałym zespole 32 lata i 8 miesięcy. Nawet nie zauważyłam, kiedy ten czas przeleciał - wspominała w rozmowie z Interią.

W 2011 r. rozpoczęła swoją karierę solową, wydając płytę "Spełnić marzenia" promowany singlem "Miłość jest piękna" ( sprawdź! ). W krótkim czasie Werner zdobyła sporą popularność na Śląsku, regularnie zdobywając tytuł wykonawcy roku regionalnej telewizji TVS.

Do największych przebojów wokalistki należą m.in. "Dałabym ci dała", "Miłość jest piękna", "Szczęśliwi we dwoje" ( posłuchaj! ), "Kocham swoje morze" ( posłuchaj! ), "Spełnić marzenia" ( posłuchaj! ), "Trzeba zacząć żyć" i "Miłość to nie zabawa". Teledyski do tych piosenek zebrały po kilka-kilkadziesiąt mln odsłon.

Na początku października 2020 r. na antenie Polo TV pojawił się program "Koncert życzeń z Teresą Werner". Razem z Teresą Werner prowadzi go prezenter Polo TV - Maciej Smoliński. Od września emitowane są nowe odcinki.

Najmocniej skrywaną tajemnicą Teresy Werner jest jej prawdziwy wiek - w sieci fani nieustająco spekulują na ten temat.

10 marca 2017 r. w Bieruniu odbył się urodzinowy koncert wokalistki, nie wiadomo jednak, które urodziny wokalistka wtedy obchodziła.

Teresa Werner prezentuje nowy zapach perfum

Gwiazda śląskiej piosenki od pewnego czasu, oprócz płyt, sprzedaje także ekskluzywne perfumy.

Do tej pory w kolekcji gwiazdy znajdowały się 4 zapachy, artystka właśnie zapowiedziała najnowszy, "Thérèse".

"Thérèse to zapach jubileuszowy, prawdziwy diament, zwieńczenie kolekcji zapachowej Teresy Werner" - czytamy w opisie perfum.

Jakiego zapachu możemy się spodziewać?

"Na początku wyczujesz pomarańczę i rabarbar, które zostały skontrastowane uwodzicielskim piżmem oraz rozgrzewającymi nutami kardamonu i czarnego pieprzu. Baza również jest gorąca - wanilia, drzewo sandałowe, fasola tonka, nuty balsamiczne. Jednocześnie kompozycja pozostaje lekka i świeża dzięki kwiatowemu sercu, na którego bukiet składa się frezja, peonia, irys i magnolia" - napisano w notce na stronie internetowej artystki.

"Jest mi niezmiernie miło zaprezentować Wam długo wyczekiwane perfumy o nazwie Thérèse". To prawdziwy diament z mojej serii perfum" - zapowiada Teresa Werner. w poście na Instagramie.

