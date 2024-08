"Uśmiecham się do was. Dzień dobry" - napisała przy najnowszej fotografii, wywołując falę komentarzy.

W ostatnim czasie Teresa Werner wypuściła piosenki "Nie traćmy nawet dnia", "Czy to jest miłość" i "Do mnie wróć". Wokalistka regularnie koncertuje też w całej Polsce.

Do największych przebojów wokalistki należą m.in. "Dałabym ci dała", "Miłość jest piękna", "Szczęśliwi we dwoje", "Kocham swoje morze", "Spełnić marzenia", "Trzeba zacząć żyć" i "Miłość to nie zabawa". Teledyski do tych piosenek zebrały po kilka-kilkadziesiąt mln odsłon.