Singel "Saturn Coming Down" to pierwsza premierowa kompozycja cenionego szwedzkiego kwartetu od czasu wydania EP-ki "Hamartia" z 2023 roku.

"'Saturn Coming Down' to utwór, który skrada się niepostrzeżenie, by wniknąć wam pod skórę. To przedsmak nowych muzycznych obszarów, miejsc, w które dotąd się nie zapuszczaliśmy. To oda do pradawnego tytana, który zdaje się nieustannie czaić za naszymi plecami" - mówi Adam Zaars, gitarzysta Tribulation, zespołu którego gotycki metal splata się z innymi muzycznymi gatunkami, w tym tradycyjnym heavy metalem, black metalem, gothic rockiem i rockiem psychodelicznym.

Tribulation z odą do pradawnego tytana

"Od zawsze staramy się przesuwać nasze własne muzyczne granice, pozwalając by muzyka zmieniała się i rosła wraz z nami. Tworzymy własną niszę w metalu i naszym muzycznym krajobrazie. 'Saturn Coming Down' to kolejny etap w tym ciągłym procesie. To utwór o Saturnie, jego różnych interpretacjach i wyobrażeniach na przestrzeni tysiącleci" - dodał Szwed.

Do singla "Saturn Coming Down" nakręcono teledysk w reżyserii Brendana McGowana (we współpracy z Damónem Zurawskim). Możecie go zobaczyć poniżej:

Wideo Tribulation - Saturn Coming Down (OFFICIAL VIDEO)

"Where The Gloom Becomes Sound", ostatnia duża płyta Tribulation, miała swą premierę na początku 2021 roku. Album ten zdobył nagrodę Grammis (szwedzki odpowiednik amerykańskiej nagrody Grammy) w kategorii najlepszy hard rock / heavy metal.

Dodajmy, że w październiku Tribulation wyruszą w trasę po Ameryce Północnej u boku swoich słynnych rodaków z progmetalowego Opeth.