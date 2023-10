Krist Van D wziął udział w słynnej domówce w "Warsaw Shore", podczas której rozkręcił imprezę i zaprezentował swój ostatni wakacyjny utwór "California" oraz najnowszy premierowy singel "Because I Love You" , który będzie przewijał się w odcinkach tego sezonu.

To nowa wersja wielkiego przeboju z początku lat 90., za który odpowiadał Stevie B . Oryginał ma ponad 36 mln odsłon - pod koniec 1990 r. przez cztery tygodnie przebywał na szczycie listy "Billboardu". W 2018 r. "Billboard" umieścił piosenkę na 71. miejscu swojego zestawienia największych przebojów wszech czasów z zestawienia Hot 100. Utwór podbijał też listy w licznych europejskich krajach (m.in. Francja, Niemcy, Irlandia, Holandia, Norwegia, Portugalia, Szwecja, Wielka Brytania).

W 2007 r. swoją wersję "Because I Love You" przygotowała grupa Groove Coverage.



Krist Van D do współpracy zaprosił pochodzącego z Los Angeles wokalistę. Oprócz wersji radiowej DJ przygotował także wersję klubową.

"Piosenka przedstawia historię, z którą większość z nas ma styczność w swoim życiu, o poświęceniu dla drugiej osoby, oddaniu i wyznaniu szczerej miłości. Można również, jak w tym przypadku wyrazić swoje uczucia poprzez napisanie piosenki dla tej jednej jedynej" - czytamy.

"Chciałbym aby utwór 'Because I Love You' wywoływał u wszystkich same pozytywne emocje i towarzyszył w przyjemnych momentach życia, a nawet może dzięki niemu zrodzi się u kogoś to piękne uczucie, jakim jest miłość do drugiej osoby" - opowiada Krist Van D.

"Warsaw Shore - Ekipa z Warszawy" to program typu reality show emitowany przez MTV Polska od 2013 r. Obecnie trwa 19. edycja.



Kim jest Krist Van D?

Krist Van D (naprawdę nazywa się Krystian Dobraszak) obecny jest na polskiej scenie klubowej od ponad dekady. Współpracował z takimi wokalistkami, jak m.in. Gosia Andrzejewicz, Patricia Kazadi (jako Trish), Terri B, Dhany, Włoszką znaną z projektu Benassi Bros (singel "Hangover") czy Niles Mason (wokalista z utworu "Louder Than Words" David Guetty & Afrojacka).

Do największych przebojów Polaka należą single "You Are The One" (ponad 1,2 mln odsłon), "I Need Love", "You & Me" (oba ponad milion) i "Miami".

