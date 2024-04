Skolim ( posłuchaj! ) był jedną z gwiazd Sylwestrowej Mocy Przebojów w Chorzowie, rozgrzewając publiczność i widzów Polsatu przebojami "Wyglądasz idealnie" i "Nie dzwoń do mnie mała". Ten pierwszy utwór ma ponad 183 mln odsłon.



Popularny wokalista zaskoczył najnowszą współpracą - do piosenki "Dziewczyno piękna" ( sprawdź! ) zaprosił Cleo, trenerkę "The Voice Kids".

"Dotknij gwiazd z wyjątkowym duetem, który rozpali każdy noc!" - czytamy w informacji o ich wspólnym projekcie, który w ciągu doby od premiery zanotował ponad 3,5 mln odsłon.



"Ta para doskonale wie, jak rozpalić noc i robi to hitowym numerem, który już w kwietniu pozwala nam poczuć smak gorącego lata. 'Dziewczyno piękna' będzie obowiązkowym punktem wszystkich wakacyjnych imprez - koniecznie pod rozgwieżdżonym niebem!" - możemy przeczytać.



Clip Skolim Dziewczyno piękna - & Cleo

Nazywają go polskim królem latino. Kim jest Skolim?

- Mam takie oczekiwania, żebyśmy się wszyscy bardzo dobrze bawili, żeby 2024 rok był jeszcze lepszy niż obecny i czuję, że tak właśnie się stanie - opowiadał Skolim w rozmowie z Interią tuż przed Sylwestrową Mocą Przebojów.

Konrad Skolimowski jest wokalistą oraz aktorem. Od 2018 r. występuje jako Patryk Jezierski w serialu "Barwy szczęścia" . Jako Skolim w krótkim czasie podbił scenę disco polo, dorabiając się nieoficjalnego tytułu króla latino.

Jego największym hitem jest piosenka "Wyglądasz idealnie", która po siedmiu miesiącach przebiła barierę 100 mln wyświetleń na Youtube. Utwór ma obecnie ponad 183 mln odsłon. Przebój doczekał się licznych parodii (m.in. "W wannie" od Chwytaka i DJ-a Wiktora czy "Za mnie" od Letniego) i remiksów.

W swoim dorobku Skolim ma także takie utwory, jak m.in. "Nie dzwoń do mnie mała" (ponad 59 mln odsłon), "Temperatura" (58 mln), "Kiss Me Baby" (42 mln), "Ona mi dała" (42 mln), "Co w tobie jest" (23 mln), "Moja dama" (22 mln) i "Palermo" (20 mln). Nagrywa także z Mr. Maxem ("Mamuśki", "Bo tu jest Polska", "Drzwi do raju (Baju baju)" i "Boli serce").

Ostatnie hity to efekt współpracy z ekipą Crackhouse, którą tworzą Hellfield, Divix, Bandura i Pokora.