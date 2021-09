Temperance: Album "Diamanti" w szczegółach

"Diamanti", nowy album podopiecznych austriackiej Napalm Records, zmiksowano i poddano masteringowi pod okiem duńskiego fachowca Jacoba Hansena (m.in. Volbeat, Epica, Amaranthe). Okładkę zaprojektował francuski artysta Yann Souetre.

Dodajmy, że składzie Temperance figurują aż trzy osoby przy mikrofonach: wokalistka Alessia Scolletti, klawiszowiec Michele Guaitoli oraz grający na gitarze Marco Pastorino.

Szósty longplay Włochów trafi na rynek 19 listopada (CD, cyfrowo, trzy wersje dwupłytowego albumu winylowego).

Teledysk do nowego utworu "Pure Life Unfolds" Temperance możecie zobaczyć poniżej:

Clip Pure Life Unfolds

Oto program albumu "Diamanti":

1. "Pure Life Unfolds"

2. "Breaking The Rules Of Heavy Metal"

3. "Diamanti"

4. "Black Is My Heart"

5. "Litany Of The Northern Lights"

6. "You Only Live Once"

7. "I The Loneliness"

8. "Codebreaker"

9. "The Night Before The End"

10. "Fairy Tales For The Stars"

11. "Let's Get Started"

12. "Follow Me".