GoGo Penguin to grupa z Manchesteru nazywana "Radiohead brytyjskiego jazzu". Łączą elektronikę z jazzem, fortepianowymi melodiami, ambientem i break-bitami. Utwory zespołu osiągają miliony odtworzeń na serwisach streamingowych.

Zadebiutowali w 2012 roku, a w aktualnym składzie zasiadają klawiszowiec Chris Illingwowrth, basista Nick Black oraz perkusista Jon Scott. Do Polski przyjechali naładowani pozytywną energią w związku z wydaniem albumu "Everything Is Going To Be OK" pod nową wytwórnią.

"Oprócz unikalnej twórczości siłą tria z Manchesteru są koncerty, będące doświadczeniem magicznym" - tak występy zapowiadali organizatorzy.

GoGo Penguin powrócili do Polski

Nie da się ukryć, że koncerty GoGo Penguin są wyjątkowym wydarzeniem. Magiczny klimat zaklęty jest w instrumentach muzyków, których każdy dźwięk przenosi słuchaczy w inny wymiar. Tego koncertu nie można było przeoczyć.

Grupa zaprezentowała przed publicznością swoje najpopularniejsze piosenki, takie jak "Hopopono", czy "Murmuration". Nie mogło zabraknąć utworów z nowego albumu GoGo Penguin, czyli "You're Stronger Than You Think", "Saturnine" oraz tytułowego singla. Koncert tej grupy nie jest zwykłym przeżyciem. Każdy odegrany utwór wprowadza swego rodzaju tajemniczą aurę.

Warto wspomnieć, że płyta "Everything Is Going to Be OK" powstała w ciężkich czasach dla zespołu. Gdy Chris, Nick i Jon przechodzili przez różne życiowe turbulencje, studio okazało się dla nich prawdziwą odskocznią od problemów. Rezultatem jest płyta, która odwzorowuje siłę zrodzoną ze zrozumienia i empatii emanujących wewnątrz GoGo Penguin.

Przez ciężkie okresy w życiu trzeba przechodzić razem, a wszystko będzie dobrze i z takim przekazem grupa pokazała się polskiej publiczności.

Gogo Penguin: Zagrali koncert w Krakowie 1 / 16 Gogo Penguin zagrali koncert w Polsce Źródło: INTERIA.PL Autor: Robert Wilk