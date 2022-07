Teethgrinder przed premierą albumu "Dystopia"

"Dystopia", trzeci album Teethgrinder, trafi do sprzedaży 22 lipca w barwach niemieckiej Lifeforce Records. Wersja winylowa dostępna będzie od 2 września.

Okładkę zaprojektował Marald van Haasteren, ten sam niderlandzki artysta, którego prace zdobią dwa poprzednie longplaye Teethgrinder: "Misanthropy" (2015 r.) i "Nihilism" (2016 r.).

Kwartet z Niderlandów opublikował niedawno nowy utwór "Our Failing Species". Możecie go posłuchać poniżej:

Wideo TEETHGRINDER - Our Failing Species (official audio)

Nie zapomnijcie też sprawdzić wypuszczonego na początku czerwca numeru "Worthless" Teethgrinder:

Wideo TEETHGRINDER - Worthless (official audio)

Oto lista utworów albumu "Dystopia":

1. "Ascendance"

2. "Birthed Into Suffering"

3. "Worthless"

4. "Blood Ritual"

5. "Disgrace"

6. "Our Failing Species"

7. "God Complex"

8. "Cloaked"

9. "As I Believe The World To Be, So It Is"

10. "Dystopia"