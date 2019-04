Tede vs Kuba Wojewódzki: O co chodzi w konflikcie dwóch gwiazd? ("Tylko tyle")

18 kwietnia w sieci pojawił się fragment utworu Tedego "Tylko tyle", który w mocnych słowach uderza w Kubę Wojewódzkiego. Raper twierdzi, że to nie diss, a jedynie polemika z tym, co gwiazdor TVN-u mówił w swojej książce "Kuba Wojewódzki. Nieautoryzowana autobiografia".

Tede "Tylko tyle" poświęcił Kubie Wojewódzkiemu /Karol Makurat / Reporter

"Tylko tyle" to jeden z utworów, który znajdzie się na płycie "Karmagedon", a gdzie Tede rozliczy się ze swoimi przeciwnikami. Do tej pory w singlach zaczepieni zostali m.in. Rzepa i W.E.N.A., teraz oberwało się dziennikarzowi TVN-u.

Reklama

We fragmencie nowego numeru padają m.in. słowa:

"A nie mucha, nie Ania Mucha - wypie***alaj Kuba / Kminisz, jakie Lamborgini mówią taki k***s".

"Z tobą wódki to nie piłem nie rób kumpli z nas na siłę / Zanim zaczniesz chodzić tyłem lepiej looknij na swój tyłek / Byle pała mówi o mnie jakby mnie cokolwiek znała".

Tekst utworu "Tylko tyle" znajdziecie w serwisie Teksciory.pl!

Tede wszystko wyjaśnił, że numer wcale nie jest dissem a polemiką. "Bawi mnie historia o tym jak dissuję Wojewódzkiego. Jak można dissować Wojewódzkiego? Ja nie dissuje Wojewódzkiego, ja z nim polemizuję, wyrażam o nim opinie. Kiedy on wyraża opinie o mnie w swojej książce, ty to czytasz, więc ja wyrażam opinie o nim w swoich kawałkach, i możesz ich słuchać".

Clip Tede TYLKO TYLE

Wojewódzki kontra Tede

Raper nawiązywał do fragmentu z autobiografii Kuby Wojewódzkiego, w którym dziennikarz o warszawskim MC nazwał go m.in. "małym chłopcem w wielkich portkach z ukruszonym ego".

"Mam największe doświadczenia z człowiekiem, którego bardzo lubię. Nigdy się z nim nie spotkałem, ale on mówi o mnie w co drugim wywiadzie. To jest Tede - duża gwiazda, taka może oldschoolowa. I on strasznie lubi o mnie opowiadać. Daję słowo honoru - nie zamieniłem z nim nigdy dwóch zdań" - komentował natomiast na antenie Newonce Radio.

Swoją wersję relacji między nim a celebrytą przedstawił w 2010 roku Onetowi.



Zdjęcie Kuba Wojewódzki / Artur Zawadzki / Reporter

"Kuba Wojewódzki jest odważny i fajny jak się pali czerwona lampka na kamerze, a jak gaśnie, to już taki nie jest hop do przodu. Co udowadnia za każdym razem, gdy gdzieś się spotkamy" - wspominał.

Co jeszcze do powiedzenia na temat Wojewódzkiego ma Tede? Tego dowiemy się już 9 maja, czyli w dniu premiery płyty "Karmagedon".