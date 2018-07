Taylor Swift zaliczyła upadek na scenie

Taylor Swift potknęła się i upadła na scenie podczas koncertu w New Jersey w niedzielę 22 lipca.

Taylor Swift nie przejmuje się upadkami /Action Press/ Matrix Media Group/face to face / Reporter

Do zdarzenia doszło podczas drugiego występu Taylor Swift w New Jersey w ramach trasy "Reputation Stadium Tour".

Amerykańska wokalistka ponownie zmagała się z niekorzystnymi warunkami pogodowymi (dzień wcześniej dała koncert w trakcie dużej ulewy).

Gdy Taylor Swift śpiewała utwór "Call It What You Want", w pewnym momencie poślizgnęła się i upadła na ziemię. Szybko jednak podniosła się i żartobliwie odepchnęła tancerza, który pospieszył jej na ratunek.

Przypomnijmy, że Taylor Swift promuje obecnie swoja płytę "Reputation" wydaną w listopadzie 2017 roku.