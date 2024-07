Taylor Swift zagra w Warszawie: Wszystko, co musisz wiedzieć o dojeździe i utrudnieniach

Oprac.: Bartosz Stoczkowski

Taylor Swift zawita do Warszawy na trzy koncerty w ramach swojej trasy "The Eras Tour". Artystka wystąpi 1, 2 i 3 sierpnia na PGE Narodowym. Spodziewane są tłumy fanów, dlatego organizatorzy i władze miasta przygotowali specjalne plany transportowe i zmiany w ruchu drogowym. Czy pozwoli to zapewnić wygodę dojazdów i bezpieczeństwo? Miejmy nadzieję.