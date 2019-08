Taylor Swift pomylona z drag queen Jade Jolie na MTV VMA 2019

John Travolta znalazł się w centrum zainteresowania podczas gali MTV VMA po tym, jak pomylił Taylor Swift z drag queen Jadie Jolie, która była wystylizowana na piosenkarkę.

Taylor Swift w momencie odbierania jednej ze statuetek MTV VMA /Dimitrios Kambouris/VMN19 /Getty Images

Na tegorocznej gali MTV VMA John Travolta oraz Queen Latifah byli oddelegowani do przyznania nagrody w najważniejszej kategorii - najlepszy teledysk roku. Jak się szybko okazało, zadanie nieco przerosło 65-letniego aktora.

Krótko po ogłoszeniu wyniku i zwycięstwie "You Need To Calm Down", Taylor Swift zaczęła odbierać gratulacje, a na scenie pojawili się wszyscy, którzy mieli okazję dołożyć swoją cegiełkę do sukcesu klipu. Obok Travolty pojawiła się również znana z telewizyjnego show "Ru Paul's Drag Race" Jadie Jolie, która w teledysku zagrała sobowtórkę Swift.

Travolta był przekonany, że obok niego stoi wokalistka i chciał przekazać nagrodę drag queen. Zaskoczona Jolie szybko wytłumaczyła gwiazdorowi, że statuetka nie powinna powędrować w jej ręce.

"Dzięki Johnowi Travolcie prawie zdobyłam swoją pierwszą nagrodę w życiu" - napisała na Instagramie Jolie.



Błyskawicznie zareagowali również oglądający MTV VMA. "Proszę, powiedzcie mi, że prezenter nie pomylił się i nie wziął Jadie Jolie za Taylor" - napisał jeden z użytkowników Twittera.



Co ciekawe, chwilę przed ogłoszeniem wyników aktor poprosił Queen Latifah, aby odczytała za niego zwycięzcę. Aktor nawiązał do swojej wpadki z Oscarów z 2014 roku, kiedy to przyznając nagrodę za najlepszą oryginalną piosenkę zmienił nazwisko Idiny Menzel na Adele Dazeem.

Teledysk "You Need To Calm Down" do sieci trafił 17 czerwca i promuje siódmy album Taylor Swift "Lover". Wokalistce stworzyć klip pomógł Drew Kirsch, a wystąpili w nim sławni przedstawiciele środowiska LGBTQ: Ru Paul, Ellen DeGeneres, Adam Lambert, Todrick Hall, Hayley Kiyoko, Antoni Porowski, Adam Rippon i Jonathan Van Ness.



Na tegorocznej gali MTV VMA Swift łącznie zagarnęła trzy statuetki, a łącznie w całej karierze zdobyła 10 nagród.



