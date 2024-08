Taylor Swift po raz kolejny zaskakuje! Fani będą wniebowzięci

Taylor Swift jest w trakcie trasy "The Eras Tour", którą rozpoczęła w marcu 2023 roku. 20 sierpnia hucznie zakończyła europejską część koncertów, a podczas ostatniego występu w Londynie zaprosiła na scenę angielską piosenkarkę Florence Welch znaną z projektu Florence and The Machine. Warto przypomnieć, że na początku tego miesiąca gwiazda wystąpiła trzy razy pod rząd na PGE Narodowym. Ostatnie show zagra 8 grudnia w Vancouver.

"The Eras Tour" okazała się najbardziej dochodową trasą wszechczasów zarabiając ponad 1 miliardów dolarów. W przypadku rockowej muzyki na podium staje zespół Coldplay z "The Music of the Spheres" (prawie 950 mln dolarów).

W międzyczasie fani z niecierpliwością wyczekują ogłoszenia premiery albumu "Reputation (Taylor’s Version)", czyli ponownie nagranego krążka Swift z 2017 roku. Spekulowano, że zamierza go zapowiedzieć podczas drugiego koncertu w Warszawie lub przy ostatnich występach na stadionie Wembley.

Niestety, w obu przypadkach tak się nie stało, jednak internauci wyczuwają, że ogłoszenie zbliża się wielkimi krokami, na co wskazuje, m.in. usunięcie wszystkich piosenek z pierwotnej wersji "Reputation" z TikToka przez artystkę. Taki zabieg zrobiła również przy zapowiedzi płyty "1989 (Taylor’s Version)".

Taylor Swift z kolejnym filmem o "The Eras Tour"? Wszystko na to wskazuje!

Okazuje się, że piosenkarka prawdopodobnie zaskoczy nas kolejnym filmem! Według The Sun będzie to produkcja pokazująca kulisy ogromnej trasy i jest zapowiadana jako "potężny i bardzo emocjonalny hołd zarówno dla muzyki Taylor, jak i jej niesamowitych wielbicieli". Będzie to drugi film związany z tą trasą. Pierwszym był "Taylor Swift: The Eras Tour", będący zapisem jej koncertów w Los Angeles.

"Taylor od zeszłego roku po cichu filmowała kulisy trasy koncertowej. Widzowie będą mogli zajrzeć do kuluarów 'The Eras Tour', co z pewnością będzie dla nich fascynującym doświadczeniem" - donosi portal.

Widzowie zobaczą, w jaki sposób powstawała trasa oraz ostatni album "The Tortured Poets Department". Pojawią się także nawiązania do dramatycznych zdarzeń, m.in. ataku 17-latka na dzieci biorące udział w zajęciach z jogi i tańca przy piosenkach do Taylor Swift oraz odwołaniu trzech koncertów w Wiedniu przez zagrożenie atakiem terrorystycznym.

"Taylor nie przemilczy tego, co się wydarzyło w Southport i w Wiedniu" - czytamy na koniec.

Nie ujawniono jeszcze daty premiery produkcji.

Taylor Swift pierwszy raz wystąpiła w naszym kraju © 2024 Associated Press