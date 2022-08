Taylor Swift oskarżona o naruszenie praw autorskich. Może ją to kosztować milion dolarów

Twórczyni hitu "Bad Blood" znów ma kłopoty. Swift, która procesuje się już z piosenkarkami oskarżającymi ją o kradzież tekstu przeboju "Shake It Off", teraz musi zmierzyć się z kolejnym pozwem o naruszenie praw autorskich. Tym razem zarzucono jej, że broszura, którą wydała jako dodatek do albumu "Lover" z 2019 roku, jest plagiatem. Artystka Teresa La Dart utrzymuje, że Swift wykorzystała projekt jej książki o tym samym tytule.

