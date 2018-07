Taylor Swift nagrywa nowy album?

Czyżby Taylor Swift szykowała nowy materiał? Do sieci trafiły zdjęcia amerykańskiej wokalistki opuszczającej nowojorskie studio nagraniowe.

Dzień po koncercie w Cleveland w ramach trasy "Reputation Tour" Taylor Swift została przyłapana na opuszczaniu studia nagraniowego Electric Lady Studios w Nowym Jorku.

Przypomnijmy, że w listopadzie 2017 roku ukazała się najnowsza płyta Swift zatytułowana "Reputation". Wokalistka promuje ją obecnie podczas światowej trasy koncertowej.



W jednym z wywiadów amerykańska gwiazda, która w grudniu skończy 29 lat, mówiła, że chciałaby wypuścić jeszcze jeden album przed ukończeniem trzydziestki.



Clip