W najnowszym teledysku Taylor Swift obok wokalistki w roli głównej widzimy aktora Milesa Tellera ("Fantastyczna Czwórka", "Whiplash", " Footloose"). Reżyserką nagranie jest aktorka Blake Lively, prywatne przyjaciółka Swift.

Akcja klipu dzieje się na weselu, a pod koniec możemy zobaczyć Taylor Swift w sukni ślubnej.



Clip Taylor Swift I Bet You Think About Me (Taylor's Version) (From The Vault)

"I Bet You Think About Me" promuje na nowo nagrany album Taylor Swift - "Red" - który pierwotnie ukazał się w 2012 roku. Piosenkarka obecnie nagrywa część swoich płyt, aby odzyskać do nich prawa, po tym, jak katalog z jej muzyką trafił w ręce Scootera Brauna (odkupił je od Big Machine Records).

"Red (Taylor's Version)" to drugi album z dyskografii artystki nagrany na nowo. "Fearless (Taylor's Version)" po premierze trafiło na szczyt Billboard 200. "Red" przyniósł takie hity jak "We Are Never Ever Getting Back Together", "I Knew You Were Trouble", "22" i "Everything Has Changed".

Warto dodać, że nową wersję płytę promuje również utwór "All Too Well". Do 10-minutowego utworu, w którym Swift rozlicza się z byłym partnerem Jake'iem Gyllenhaalem, powstał również krótkometrażowy film. Tę piosenkę Swift wykonała też w "Saturday Night Live".