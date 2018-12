Taylor Swift: Koncertowy film z trasy "Reputation Stadium" Tour na Netfliksie

W swoje 29. urodziny Taylor Swift ogłosiła, że ostatniego dnia roku na platformie Netflix zadebiutuje koncertowy film z jej ostatniego występu w ramach amerykańskiej odsłony trasy "Reputation Stadium Tour".

Taylor Swift zrobiła fanom niespodziankę /Grosby Group / East News

"Reputation" to najnowszy album Taylor Swift, który ukazał się w listopadzie zeszłego roku. Premierze płyty towarzyszyła stadionowa trasa koncertowa, która jest najbardziej dochodową kobiecą trasą w historii muzyki. Amerykańska wokalistka pobiła tym samym poprzedni rekord, który sama ustanowiła trasą po wydaniu płyty "1989".

Tym razem seria koncertów w ramach Reputation Stadium Tour przyniosła dochód w wysokości 266 milionów dolarów. Wokalistka sprzedała dwa miliony biletów na 38 koncertów.

Ostatni koncert amerykańskiej odsłony trasy został uwieczniony na filmie, który od 31 grudnia będzie można zobaczyć na platformie Netflix.

Zobacz zwiastun "Reputation Stadium Tour":



Wideo Taylor Swift reputation Stadium Tour | Official Trailer | Netflix

Istotnym elementem koncertowej scenografii podczas Reputation World Tour są węże (w tym jeden gigantyczny usytuowany pośrodku). Wielu fanów potraktowało to jako odniesienie do trwającej od miesięcy sprzeczki Taylor Swift z Kim Kardashian i jej mężem, Kanye Westem (z raperem zaczęło się w 2009 r., kiedy to przerwał Swift odbierającej nagrodę VMA za najlepszy klip roku - wtargnął na scenę i powiedział, że wyróżnienie to należało się Beyonce).

Od momentu, gdy do konfliktu włączyła się Kardashian - m.in. ujawniając przebieg rozmowy telefonicznej obu gwiazd - w komentarzach pod postami wokalistki w mediach społeczonościowych zaroiło się od węży. Miały one symbolizować hipokryzję i podstępny charakter Swift. Amerykańska wokalistka nie pozostała obojętna na ten atak i również zaczęła stosować tę symbolikę w nowych klipach oraz na koncertach promujących "Reputation".

Zdjęcie Taylor Swift na scenie / Action Press/ Matrix Media Group/face to face / Reporter

Taylor Swift podczas koncertów korzysta z podwieszanej sceny, unosząc się nad głowami fanów. W trakcie występu Amerykanka kilkukrotnie zmienia kreację, na scenie towarzyszy jej wielu tancerzy.