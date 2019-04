Taylor Swift i Lady Gaga wśród 100 najbardziej wpływowych ludzi na świecie "Time'a"

Niezmiennie od 2004 roku amerykański magazyn "Time" publikuje listę najbardziej wpływowych ludzi na świecie. W gronie wymienionych osób nie zabrakło przedstawicieli świata muzyki. Zobaczcie, kto z artystów znalazł się w zaszczytnym zestawieniu.

Lady Gaga znalazła się na liście 100 najbardziej wpływowych ludzi, stworzonej przez magazyn "Time"

W kategorii "ikony" na liście magazynu "Time" znalazły się dwie wokalistki: Taylor Swift i Lady Gaga.



Ważne jest to, kto nominował wybrańców. W przypadku Taylor Swift był to jej przyjaciel – wokalista Shawn Mendes. Swój wybór uzasadnił on w takich słowach:



"Szybko dowiedziałem się, że magia Taylor Swift nie pochodzi ze świateł, tancerzy ani fajerwerków (choć to wszystko jest niesamowite), ale z elektryzującego połączenia, które ma z ludźmi, którzy są na jej koncercie, aby ją zobaczyć".



"Taylor sprawia, że każdy starszy człowiek czuje się znowu młody, a każdy młody czuje, że może zrobić wszystko! To jest tak rzadkie, i tak wyjątkowe" – podsumował.

Z kolei Lady Gagę nominowała Céline Dion. "Myślę, że ma jeden z największych głosów na świecie: potężny, przekonujący, namiętny i wrażliwy" napisała w uzasadnieniu artystka.

Pozostałe nominowane osoby znalazły się w kategorii "artyści". Wśród nich znalazła się Ariana Grande, której osobę zgłosił Troye Sivan stwierdzając - "Ariana pozostaje najbardziej autentyczną osobą jaką poznałem".



Na liście możemy znaleźć również wokalistę Khalida, którego nominowała Alicia Keyes, zaś za nominacją Ozuny stoi portorykański wokalista Daddy Yankee. Nie zabrakło tu też najgłośniejszego reprezentanta k-popu - boysbandu BTS, który zgłosiła wokalistka Halsey.



Wśród nominowanych osób pojawia się też nazwisko reżyserki najgłośniejszego dokumentu ostatnich miesięcy – "Surviving R. Kelly", którą jest Dream Hampton.