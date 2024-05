O Taylor Swift cały czas jest głośno. Międzynarodowa piosenkarka niedawno wydała swój jedenasty album "The Tortured Poets Department", a od roku jest w trasie koncertowej “The Eras Tour". Z tego powodu zobaczymy ją na trzech koncertach w Polsce, które odbędą się od 1 do 3 sierpnia na PGE Narodowym.

Pomimo ogromnej kariery muzycznej, wokalistkę mogliśmy oglądać w kilku produkcjach. W 2019 r. zagrała w musicalu "Koty", a w 2022 roku zaliczyła epizod w produkcji "Amsterdam". W 2021 roku Swift wyreżyserowała krótkometrażowy “All Too Well: The Short Film".



Taylor Swift dołączy do Marvela? Powrót plotek

Od miesięcy plotkuje się o rzekomej roli piosenkarki w filmie "Deadpool & Wolverine". Mówi się, że zagrałaby Dazzler - mutantkę, marzącą o byciu gwiazdą pop. Pogłoski wzmacniał fakt, że Taylor jest bliską przyjaciółką Ryana Reynoldsa, odtwórcy Deadpoola, oraz jego żony Blake Lively.

Spekulacje nabrały tempa, gdy wokalistkę zaobserwowano podczas meczu Kansas City Chiefs, gdzie pojawiła się z reżyserem Shawnem Levy’m, Ryanem Reynoldsem i Hugh Jackmanem (filmowy Wolverine).

"Powiem tyle: 'bez komentarza'. To jest związane z Taylor, a także z MCU. Nie jestem idiotą. Będziecie musieli poczekać i przekonać się sami" - stwierdza Levy na pytanie o udziale wokalistki w produkcji.

Reynolds nie zaprzecza ani nie potwierdza doniesieniom. Uważa, że wszystko może się wydarzyć, a niespodzianki są esencją "Deadpoola".

Według scoopera Daniela Richtmana, Swift spotkała się z Kevinem Feige, z którym dyskutowała na temat dołączenia do MCU (Marvel Cinematic Universe). Rozmowa miała zakończyć się pozytywnie.

Na ten moment wiemy, że w "Deadpool & Wolverine" zobaczymy Ryana Reynoldsa i Hugh Jackmana, odtwórców głównych ról, a u ich boku wystąpią Morena Baccarin, Leslie UGgams, Rob Delaney, Emma Corrin, Brianna Hildebrand, Matthew Macfadyen i Karan Soni.

Nowe doniesienia: Taylor Swift w serialu Marvela?

W ciągu ostatnich dni rozeszły się pogłoski na temat roli Taylor w serialu "The Blonde Phantom", który miałby pojawić się na platformie Disney+. W produkcję zaangażowana ma być również także Scarlett Johansson.