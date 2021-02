Taylor Momsen widziała się z Chrisem Cornellem krótko przed śmiercią. Wspomina ich rozmowę

Frontmanka The Pretty Reckless – Taylor Momsen – w radiowym wywiadzie wspomniała o jej ostatniej rozmowie z Chrisem Cornellem. Kilka godzin później muzyk zmarł w tragicznych okolicznościach.

Chris Cornell popełnił samobójstwo 18 maja 2017 r. w hotelowym pokoju w Detroit. Dzień wcześniej wraz z Soundgarden wystąpił w tym mieście na koncercie.

Badania toksykologiczne wykazały, że 52-letni wokalista wziął nie tylko przepisany Ativan. W jego organizmie znaleziono m.in.: nalokson (pochodzący z leku o nazwie Narcan), butalbital (lek psychotropowy), lorazepam (składowa wspomnianego już Ativanu), pseudoefedryna (syntetyczny zamiennik efedryny) oraz barbiturany (składowe leków nasennych, znieczulających i przeciwpadaczkowych). Wszystkie wymienione substancje pochodzą z leków na receptę.

Nagła i niespodziewana śmierć rockmana zszokowała opinię publiczną na całym świecie.

Tragiczne wydarzenia z Detroit wstrząsnęły również zespołem The Pretty Reckless ( sprawdź ! ), który występował wtedy na ten samej trasie co Soundgarden. Z tego powodu grupa zawiesiła swoją działalność i przestała koncertować.

Z nowym albumem - "Death By Rock And Roll" - który jest hołdem dla Cornella, zespół powróci w tym roku. Głos na temat śmierci słynnego muzyka zabrała wokalistka grupy Taylor Momsen.

Rockmanka w rozmowie z 95.5 KLOS przyznała, że była jedną z ostatnich osób, które widziały lidera Soundgarden.



"[Chris] miał zwyczaj opuszczania hali zaraz po koncercie więc czekałam na niego przy tylnym wyjściu, wiedząc, że to nasza ostatnia noc w trasie. Chciałam podziękować mu za wszystko" - mówiła.

"I udało się, złapałam go, gdy wychodził. Ucięliśmy sobie krótką pogawędkę, mocno go uścisnęłam i powiedziałam, żebyśmy jeszcze kiedyś zagrali. Potem spędziliśmy noc na tylnym parkingu z członkami Soundgarden - Mattem Cameronem i Kimem Thayliem" - wspominała.

