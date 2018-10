Tau o filmie "Kler": Jeden wielki atak na Kościół katolicki

Raper Tau w ostrych słowach wypowiedział się na temat filmu "Kler". "Ktoś włożył to w ten film po to, by zniechęcić ludzi do Kościoła katolickiego" – mówi w specjalnym nagraniu.

"Kler" jeszcze przed premierą został okrzyknięty "najważniejszym polskim filmem ostatniego trzydziestolecia" i najgorętszym tytułem jesieni. Produkcja do kin trafiła 28 września i zanotowała najlepsze otwarcie roku, a przy tym pierwsze najlepsze otwarcie w historii polskiego kina na przestrzeni ostatnich 30 lat.

Film jeszcze przed premierą wzbudził ogromne kontrowersje. Przeciwko produkcji w zdecydowany sposób wypowiedzieli się prawicowi publicyści oraz część środowiska duszpasterskiego. W niektórych miastach (Ostrołęka, Ełk, Strzyżów, Sędziszów Małopolski) emisja "Kleru" została zablokowana.



Przeciwko filmowi wypowiedział się również głęboko wierzący raper Tau.

"Uważam, że film 'Kler' to jeden wielki atak na Kościół katolicki. Ktoś stworzył takiego potwora, do którego nawpychał wszystkie najgorsze patologie, jakie są na świecie. Pamiętajmy, że pedofilia, homoseksualizm szerzą się wszędzie, w innych grupach społecznych jeszcze bardziej. Ktoś włożył to w ten film po to, by zniechęcić ludzi do Kościoła katolickiego, by ich odtrącić, wzbudzić ich nienawiść. Uważam, że żadna prawdziwie wierząca osoba nie powinna wspierać tego filmu, chodzić na ten film, bo nie ma w nim żadnej wartości. A w zamian chrońmy, brońmy i mówmy dobrze o księżach, bo oni właśnie tacy są. Przynajmniej ja tylko takich poznałem" - stwierdził w specjalnym nagraniu Tau.

Piotr Kowalczyk, czyli Tau, w przeszłości działał pod pseudonimem Medium. Po wydaniu czwartej płyty "Graal", raper zmienił szyld. Jako Tau nagrał trzy płyty - "Remedium", "Restaurator" i "On". Każda z nich ukazała się w jego wytworni Bozon Records.



Jeszcze przed zmianą pseudonimu Kowalczyk zaczął publikować w sieci informacje na temat swojego nawrócenia na wiarę chrześcijańską. Przy okazji startu Bozon Records w sieci pojawił się ponad 40-minutowy wywiad pt. "Świadectwo poszukiwania Boga" - w którym raper tłumaczył, jak doszło do jego przemiany duchowej.