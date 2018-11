Taste i kontrowersyjny "Lizak": Zobacz rysunkowy teledysk

Na stronach Interii możecie zobaczyć nowy klip sygnowany pseudonimem Taste - "Lizak".

Taste to Norbert Wawrzyn /oficjalna strona wykonawcy

Pod szyldem Taste ukrywa się wokalista i kompozytor Norbert Wawrzyn, od pięciu lat z powodzeniem funkcjonujący na scenie muzyki disco - dance.

Do jego największych przebojów należą "Na maxa gorąca", "Pokochaj mnie", "Jej piękne ciało" (ponad 2,3 mln odsłon), "Brzoskwinka", "Jedna na milion", "Jak ty kręcisz mnie", "Kaśka to wariatka" czy "Polej bracie".

Teraz Norbert prezentuje rysunkowy teledysk do nowej piosenki "Lizak", której tekst budzi spore kontrowersje.

Telewizyjna publiczność może pamiętać wokalistę z dziewiątej edycji "Must Be The Music". W odcinku castingowymi Taste przekonał do siebie jedynie Elżbietę Zapendowską, która tłumaczyła, że w disco polo nie słyszała jeszcze takiej harmonii. "Takie akordy mnie zaskoczyły" - tłumaczyła wówczas jurorka.

"Jak pan nie śpiewa, to sprawia pan wrażenie normalnego gościa" - mówiła Kora. Znacznie ostrzej wyraził się Adam Sztaba: "Kiedyś tańczyło się do foxstrota, twista, a dziś się tańczy do takiego czegoś, dla mnie to jest upadek".