Poniżej możecie zobaczyć teledysk "Czego pragniesz" discopolowej grupy Tarzan Boy. W nagraniu i klipie pojawia się zmarły w lutym 2017 r. poprzedni wokalista Krzysztof Rutkowski.

Krzysztof Rutkowski (z lewej) i Marcin Nowak w teledysku "Czego pragniesz" Tarzan Boy /

Krzysztof Rutkowski zmarł 23 lutego 2017 r. w wieku 56 lat.



Wideo TARZAN BOY - KALIGULA

W grudniu 2016 roku podano do wiadomości publicznej, że twórca hitów disco polo "Tarzan Boy", "Kaligula" i "Promienie" walczy z rakiem - śluzakiem otrzewnej. Nowotwór został wykryty podczas operacji przepukliny.

Tarzan Boy odniósł ogromny sukces w latach 90. Debiutancka płyta zespołu - "Kaligula" - pokryła się złotem. Drugi album formacji "Moje sny" ukazał się rok później i także cieszył się sporą popularnością.



Wideo Krzysztof Rutkowski (Tarzan Boy) walczy o życie (Dzień Dobry TVN/x-news)

Później Tarzan Boy jednak zniknął ze sceny. Do reaktywacji, już jako jednoosobowego projektu, doszło w 2008 roku. Wtedy to Rutkowski wrócił do koncertowania i nagrywania nowych utworów.



Po śmierci Rutkowskiego zespół rozpoczął poszukiwania następcy. Przesłuchania odbyły się w łódzkim klubie Bajka, a najlepiej na nich wypadł Marcin Nowak.

Tarzan Boy już w nowym składzie nagrali utwór "Jesteś marzeniem" z 1997 roku. Piosenka nigdy wcześniej nie ujrzała jednak światła dziennego.



Wideo TARZAN BOY - Jesteś jak marzenie (Disco-Polo.info)

Teraz grupa opublikowała teledysk do piosenki "Czego pragniesz". Do tego utworu Rutkowski zdążył jeszcze nagrać refreny przed śmiercią.



"Tym teledyskiem wywiązaliśmy się z danych obietnic i spełniliśmy ostatnie marzenie Krzysia" - czytamy w opisie.

"Mieliśmy obawy jak ten klip zostanie odebrany, bo Krzysia nie ma z nami dwa lata. Ale wierzymy, że gdzieś z nieba patrzy. W klipie pojawia się w mgle, śpiewa refreny, które zdążył jeszcze nagrać. Chcemy wspierać żonę Krzysztofa, która nagle znalazła się w trudnej sytuacji" - powiedział magazynowi "Na Żywo" Marcin Nowak, wokalista Tarzan Boy.

"Gdy mąż zachorował, straciłam pracę. Długi urosły do 12 tysięcy złotych. Synowie nie dostali z ZUS renty po ojcu" - dodaje wdowa po Krzysztofie Rutkowskim.



Clip Tarzan Boy Czego pragniesz

