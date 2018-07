Tantara: Nowa płyta "Sum Of Forces"

Thrashmetalowa grupa Tantara z Norwegii szykuje się do premiery drugiego albumu.

Zespół Tantara nagrał nową płytę /Oficjalna strona zespołu

"Sum Of Forces", pierwsza od sześciu lat płyta Norwegów, trafi pod sklepowe strzechy 7 września z nalepką rodzimej Indie Recordings.

"Na nowym albumie zespół łączy surowy, oldskulowy thrash z bardziej melodyjnymi wpływami spod znaku heavy metalu" - czytamy.

Następcę debiutanckiej płyty "Based On Evil" (2012 r.) promują dwa single: "Punish The Punisher" i "Sum Of Forces".

Tytułowej kompozycji z albumu "Sum Of Forces" Tantary możecie posłuchać poniżej:

Wideo Tantara - Sum of Forces

Oto lista utworów płyty "Sum Of Forces":

1. “Punish The Punisher"

2. “Death Always Win"

3. “Aftermath"

4. “Sleepwalker"

5. “Sum Of Forces"

6. “White Noise".