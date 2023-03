Tanith: Album "Voyage" w szczegółach

Jak z dumą podkreślają muzycy rockowo-heavymetalowego Tanith z nowojorskiego Brooklynu, płytę "Voyage" zarejestrowano analogowo na taśmę 24-ścieżkowca i nie poddano jakiejkolwiek cyfrowej obróbce. Drugi longplay zespołu, podobnie jak debiut "In Another Time" z 2019 roku, powstał w miejscowym studiu Excello pod okiem Hugh Poola.

Album "Voyage" będzie mieć swą premierę 21 kwietnia pod banderą Metal Blade Records (CD, drogą elektroniczną, szereg wersji winylowych).

Przypomnijmy, że Tanith tworzą perkusista Keith Robinson oraz dwoje wokalistów: grająca na basie Cindy Maynard i Russ Tippins, brytyjski gitarzysta znany przede wszystkim z grupy Satan, legendy Nowej Fali Brytyjskiego Heavy Metalu. Formację wspomaga także gitarzysta Andee Blacksugar, aktualny członek KMFDM i Blondie.

Reklama

Teledysk do premierowego utworu "Snow Tiger" Tanith możecie zobaczyć poniżej:

Clip Snow Tiger

Tanith - szczegóły płyty "Voyage" (tracklista):

1. "Snow Tiger"

2. "Falling Wizard"

3. "Olympus By Dawn"

4. "Architects Of Time"

5. "Adrasteia"

6. "Mother Of Exile"

7. "Seven Moons (Galantia Pt. 2)"

8. "Flame"

9. "Never Look Back".