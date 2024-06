W październiku 2002 r. ukazała się płyta "...Bo marzę i śnię", przy której Krzysztof Krawczyk postanowił zaprosić do współpracy przedstawicieli młodszego pokolenia twórców. W ten sposób wokalistę wsparli m.in. Muniek Staszczyk (T.Love), Robert Gawliński (Wilki), Przemek Myszor (gitarzysta Myslovitz) i Andrzej Smolik (producent całości).

"Mógłbym odcinać kupony od sławy, występując w sanatoriach. Starczyłoby mi na życie, ale umarłbym z nudów. Żeby się rozwijać, trzeba wpuścić w siebie trochę świeżej krwi" - podkreślał wtedy Krawczyk.

Efektem współpracy Przemka Myszora, Danuty Jurewicz-Myszor (odpowiadają za tekst) i Andrzeja Smolika (muzyka) był promujący singel "Bo jesteś ty" ( sprawdź! ). Utwór stał się przebojem, zdobywając m.in. nominację do Fryderyka w kategorii Piosenka roku.

Ta ballada była wielokrotnie coverowana - nowe wersje mogliśmy usłyszeć w telewizyjnych programach i galach ("Twoja twarz brzmi znajomo", "The Voice of Poland", "The Voice Kids", Fryderyki) i w ramach projektu "Tribute to Krzysztof Krawczyk" z Męskiego Grania 2022.

"Bo jesteś ty" Krzysztofa Krawczyka w nowej wersji. Kim jest Zuta?

Teraz swoje spojrzenie na tę piosenkę przygotował pochodzący z Poznania duet Zuta, który tworzą Zuzanna "Zuta" Lipowicz i Maks Mikulski.

"Bardzo byśmy chcieli móc opowiadać o 'Bo jesteś Ty', jako o własnym utworze. Prawda jest jednak taka (i każdy to wie), że ten genialny lovesong oryginalnie wybrzmiał śpiewany przez Krzysztofa Krawczyka. Szykując się do rodzinnej imprezy (40. rocznicy ślubu) odsłuchiwaliśmy szlagiery, poszukując czegoś co pięknie wybrzmi w wersji akustycznej. Znaleźliśmy! Ale po wersji akustycznej, wciąż nam było mało. Tekst Przemysława Myszora tak silnie wzrusza, że ciągle huczał w naszych głowach. W Maksie melodia Andrzeja Smolika ewoluowała do formy pełnej kontrastów, tak dla nas już charakterystycznej. Produkcją zajął się jeden z najzdolniejszych producentów naszego pokolenia - Piotr Oysterboy Kołodyński" - opowiada Zuta.

Wideo Zuta – Bo Jesteś Ty

"Ten cover jest dla nas bardzo autentyczny. Mówi się, że 'wszystko już było', ale miłość każdy przeżywa przecież na swój sposób. Cudownie jest zakochać się w piosence, a później przefiltrować ją przez siebie, tak by najklarowniej przekazywała nasze uczucia" - dodaje.

Duet zadebiutował podczas ubiegłorocznej edycji NEXT FEST w Poznaniu. Grupa na początku marca wypuściła pierwszą EP-kę "Wszystko ja. Wszystko my.", a chwilę później dołączyła do programu Tidal Rising. Latem i jesienią zespół pojawi się na największych polskich festiwalach (Co Jest Grane Festival, Męskie Granie, Great September).